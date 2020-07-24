Карабах – это не только болезнь, но и форма общения. И у двух симпатичных народов вновь возникла в нем потребность

Это ущелье Суамбары-Сарсанг, 1993 год, кажется, четвертая карабахская война.

Да, рожа у меня там местами перекошенная. Но не потому, что уж слишком многих в тот день рядом со мной убили. А только от холода и вони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial) 24 Июл 2020 в 1:22 PDT

Карабах – не смертельная болезнь и, скорее всего, она никогда не разрастется в глобальную войну, и не похоронит оба народа. При этом болезнь тяжела, неизлечима и бесконечна. Ее будет наследовать каждое новое поколение и армян, и азербайджанцев. Периодически все будет озаряться горящими танками, а генеральские рожи (на время) потеснят в эфирах эстрадные задницы.

Вот, как раз сменилось поколение и все в Карабахе началось снова. Но не стоит драматизировать. Карабах – это не только болезнь, но и форма общения. А у двух симпатичных народов вновь возникла в нем потребность.

Источник: nevzorovofficial / Instagram