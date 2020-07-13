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В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана погибло четверо военнослужащих, ночью перестрелка продолжилась

В результате столкновения на границе Армении и Азербайджана 12 июля двое азербайджанских военнослужащих погибли на месте конфликта, еще один получил тяжелые ранения и скончался позже. В ночь на 13 июля азербайджанская армия опять нанесла удар по опорному пункту противника, в ходе нового столкновения погиб еще один азербайджанский военнослужащий.

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На границе Армении и Азербайджана второй день продолжается конфликт
На границе Армении и Азербайджана второй день продолжается конфликт
Фото: mod.gov.az (архив)

В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана, который начался 12 июля, погибло четыре человека. 

По версии азербайджанской стороны, 12 июля подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии.

В результате столкновения двое азербайджанских военнослужащих погибли на месте конфликта, еще один получил тяжелые ранения и скончался позже, сообщило минобороны Азербайджана. 

Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь госграницу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт противника. По данным министерства обороны Армении, азербайджанские военнослужащие прикрывались артиллерийским огнем, армянская армия открыла ответный огонь.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что ночью азербайджанская армия нанесла удар по опорному пункту противника, используя артиллерию, минометы и танки. Во время боев погиб азербайджанский военнослужащий. В сообщении сказано, что азербайджанские войска уничтожили  опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и "живую силу". В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

"Вооруженные подразделения Армении дали адекватный ответ. С армянской стороны потерь нет", – сказано в сообщении минобороны Армении. 

Соседние государства находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения, конфликт
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