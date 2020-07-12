На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение, есть погибшие

Из Еревана и Баку поступают противоречивые сведения о пограничном инциденте. Азербайджан признал гибель двух своих военнослужащих.

Днем 12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение.

Министерство обороны Азербайджана на своем сайте сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на Товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии.

"В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери. В ходе боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", – сказано в сообщении.

В министерстве обороны Армении инцидент описали иначе.

"Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана без видимых причин попытались пересечь госграницу Армении в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения, последовавшего с армянской стороны, военнослужащие противника вернулись на свои позиции, бросив автомобиль", – говорится в Twitter военного ведомства.

* Сегодня в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана без видимых причин попытались пересечь гос.границу РА в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения, последовавшего с армянской стороны, военнослужащие противника вернулись на свои позиции, бросив автомобиль — MoD of Armenia * (@ArmeniaMODTeam) July 12, 2020

Спустя примерно час произошла еще одна атака, утверждают в Ереване.

"Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана повторили попытку захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад ответным огнем с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет", – заявили в минобороны Армении.

* В 13:45 военнослужащие ВС #Азербайджана повторили попытку захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад ответным огнем с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе * С #армянской стороны потерь нет” — MoD of Armenia * (@ArmeniaMODTeam) July 12, 2020

Соседние государства находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.