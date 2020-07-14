Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семи военных на границе с Арменией, в том числе генерала

По данным минобороны Азербайджана, в результате обстрела со стороны Армении 14 июля погибли семь азербайджанских военных, в том числе четыре офицера. Минобороны Армении утверждает, что атака была ответом на обстрел со стороны Азербайджана.

Столкновения на границе Азербайджана и Армении продолжаются с 12 июля Фото: mod.gov.az (архив)

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате обстрелов со стороны Армении в Товузском районе погибли семь военнослужащих.

По данным ведомства, среди погибших четверо офицеров (генерал-майор, полковник и два майора), а также двое прапорщиков и рядовой. Несколько военных также получили ранения, однако министерство не уточняет их число.

В заявлении говорится, что военнослужащие погибли "в бою при предотвращении атаки противника".

"В результате ответных мер, предпринятых для предотвращения активной деятельности противника, была уничтожена различная военная техника, боеприпасы, командные пункты, резервы в глубинах обороны и сотни человек. В настоящее время ситуация на этом направлении остается напряженной, идут ожесточенные бои. Противник ведет огонь по гражданскому населению и населенным пунктам", – утверждают в минобороны Азербайджана.

В свою очередь министерство обороны Армении обвинило в обстрелах азербайджанскую сторону. О погибших или раненых армянское ведомство не сообщало.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Очередные столкновения на границе произошли 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт. Азербайджан сообщал о гибели четырех военных.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что ночью армянская армия нанесла удар по опорному пункту противника, используя артиллерию, минометы и танки. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.