﻿ЕС призвал Армению и Азербайджан сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а не воевать

Вооруженный инцидент на границе между Арменией и Азербайджаном подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ в этом районе, говорится в заявлении Евросоюза.

Европейский союз призывает Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации напряженности и направить ресурсы на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей от 13 июля.

В ЕС обеспокоены гибелью людей в ходе пограничного инцидента 12-13 июля, сказано в тексте.

"Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на месте, как только позволят условия", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза.

Подчеркивается, что обе стороны должны использовать механизм прямого общения, предусмотренный форматом переговоров об урегулировании Карабахского конфликта, которые проходят в Минске.

"ЕС призывает стороны неукоснительно придерживаться режима прекращения огня, направлять всю энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей минской группы ОБСЕ и подготовить население до наступления мира", – резюмировали авторы заявления.

В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана погибли четыре азербайджанских военнослужащих.

По версии азербайджанской стороны, 12 июля подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт противника.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что ночью азербайджанская армия нанесла удар по опорному пункту противника, используя артиллерию, минометы и танки. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

Соседние государства находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившийся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.