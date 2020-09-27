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МИД Украины отреагировал на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном

Министерство иностранных дел Украины призвало Армению и Азербайджан вернуться к диалогу после обострения конфликта на границе двух государств.

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МИД Украины изучает обстоятельства, которые привели к обострению ситуации
МИД Украины изучает обстоятельства, которые привели к обострению ситуации
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины в Twitter заявило, что глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", – говорится в сообщении. 

Соседние государства находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт. О погибших сообщали обе стороны конфликта.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, минобороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. 

Правительство Армении объявило о военном положении и начале мобилизации.

Теги: Украина, МИД Украины, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения, конфликт, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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