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Армения обвинила Азербайджан в атаке на военный объект, в Баку говорят, что армяне обстреляли самих себя

По информации минобороны Армении, вечером 21 июля азербайджанский спецназ атаковал армянскую пограничную позицию. Военное ведомство Азербайджана назвало это заявление "выдумкой и дезинформацией".

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Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается с 12 июля
Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается с 12 июля
Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / Facebook

Вооруженные силы Азербайджана вечером 21 июля атаковали армянскую пограничную позицию, об этом заявила в Facebook спикер министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"Подразделения армянских вооруженных сил отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет", – утверждает она.

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3071178709584935

В министерстве обороны Азербайджана заявление армянской стороны об инциденте и потерях назвали выдумкой и дезинформацией. Начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы сообщил агентству "Азертадж", что атаки не было.

"Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений вооруженных сил Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими", – утверждает Даргяхлы.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

Теги: граница, Армения, Азербайджан, спецназ
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