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Павел Шехтман
Павел Шехтман

Российский общественный активист, блогер, историк.


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Запад боится создать прецедент, затронув священную корову нерушимости границ – тогда любой Путин скажет: почему Карабаху можно, а Крыму нельзя?

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Интересный момент. Армения – люто пророссийская, Азербайджан – прозападный. Исходя из логики голого реалполитического интереса, который в представлении ватников правит миром, Запад должен топить за Азербайджан.

Фактически же позиция Запада (включая США) скорее проармянская, хотя и не безусловно. Позиция эта сводится к трем основным пунктам:

  • территориальная целостность Азербайджана;
  • мирное разрешение проблемы;
  • самоопределение Нагорного Карабаха (но в границах Азербайджана, а если нет, то по соглашению с Азербайджаном).

Из трех пунктов один в пользу Азербайджана, два остальных фактически ведут к консервации (выгодного армянам) статус-кво, не допуская со стороны Азербайджана реванша и признавая субъектность Нагорного Карабаха и наличие у него собственных законных прав и интересов. Причина – та, что с точки зрения правовой ситуация патовая.

То, что Нагорный Карабах вполне себе является субъектом самоопределения и что ликвидация его вооруженным путем будет сопровождаться гуманитарной катастрофой, то есть преступлениями против человечности, – совершенно очевидно.

С другой стороны, боятся создать прецедент, затронув священную корову нерушимости границ – тогда любой Путин скажет: почему Карабаху можно, а Крыму нельзя? (Путин уже заставил их кусать локти за свои косовские похождения). Отсюда вывод: поддерживать статус-кво и не допускать резких движений.

Источник: Павел Шехтман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Павел Шехтман
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