В минобороны Азербайджана допустили удар по АЭС в Армении

Азербайджан способен нанести ракетный удар по Армянской атомной электростанции, которая находится в городе Мецамор. Как сообщает Oxu.az, об этом 16 июля заявил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, комментируя предположения о готовности Армении атаковать плотину Мингечевирского водохранилища.
"Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении", – отметил Даргяхлы.
По его словам, рельеф местности в районе Мингечевирского водохранилища, проведенные на дамбе укрепительные работы, а также средства ПВО азербайджанской армии не дадут возможности нанести удар по этому стратегическому объекту.
Официальных сообщений о намерении Еревана атаковать водохранилище не было. На сайте Armenia.im 16 июля появился материал, в котором описываются гипотетические последствия прорыва дамбы в силу природных (землетрясение) или военных причин.
Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.
13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.
В Баку заявили об 11 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов.
Со стороны армянской армии погибших четверо, следовало из сообщения в Facebook премьер-министра страны Никола Пашиняна.