В минобороны Азербайджана допустили удар по АЭС в Армении

В СМИ Армении время от времени муссируется тема бомбардировки дамбы Мингечевирского водохранилища, что может привести к затоплению значительной части территории Азербайджана. Пресс-секретарь азербайджанского военного ведомства Вагиф Даргяхлы заявил, что в качестве ответной меры рассматривается удар по Армянской атомной станции в Мецаморе.

Азербайджан способен нанести ракетный удар по Армянской атомной электростанции, которая находится в городе Мецамор. Как сообщает Oxu.az, об этом 16 июля заявил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, комментируя предположения о готовности Армении атаковать плотину Мингечевирского водохранилища.

"Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении", – отметил Даргяхлы.

По его словам, рельеф местности в районе Мингечевирского водохранилища, проведенные на дамбе укрепительные работы, а также средства ПВО азербайджанской армии не дадут возможности нанести удар по этому стратегическому объекту.

Официальных сообщений о намерении Еревана атаковать водохранилище не было. На сайте Armenia.im 16 июля появился материал, в котором описываются гипотетические последствия прорыва дамбы в силу природных (землетрясение) или военных причин.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили об 11 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов.

Со стороны армянской армии погибших четверо, следовало из сообщения в Facebook премьер-министра страны Никола Пашиняна.