Конфликт на границе Азербайджана и Армении. В Баку прошел митинг с требованием объявить мобилизацию

На границе Азербайджана и Армении с 12 июля продолжаются боевые столкновения. Вечером 14 июля протестующие в азербайджанской столице Баку требовали от руководства вооруженных сил объявить мобилизацию.

Вечером 14 июля в Баку (Азербайджан) прошел митинг, участники которого высказывали поддержку армии и требовали объявить мобилизацию в стране на фоне продолжающегося вооруженного приграничного конфликта с Арменией. Об этом сообщает азербайджанский портал Turan.az.

По данным издания, в акции приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они скандировали "Карабах наш", "Слава армии", "Солдаты, вперед!", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию”.

Митинг проходил спокойно, пока около четырех утра 15 июля группа демонстрантов не ворвалась в здание парламента. После этого силы полиции вытеснили участников акции из здания Национального собрания, применив дубинки. Несколько человек (их точное количество не сообщается) были задержаны.

В ответ на применение силы протестующие перевернули полицейский автомобиль. После этого правоохранители использовали водометы для разгона оставшихся на площади демонстрантов.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами происходят столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Новый виток эскалации на азербайджанско-армянской границе начался 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении для захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля минобороны Азербайджана проинформировало о захвате опорного пункта противника. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. Азербайджан сообщал о гибели четырех военных, 14 июля – еще о семи, в том числе генерал-майора Полада Хашимова; Армения – о двух погибших офицерах.