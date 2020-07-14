В Армении признали гибель двух офицеров во время столкновений на азербайджанской границе

С 12 июля на границе Армении и Азербайджана продолжаются боевые действия. Баку заявил о гибели семи своих военнослужащих, в Ереване назвали фамилии двух офицеров, получивших смертельные ранения.

На границе Армении и Азербайджана идут бои с применением артиллерии Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia

14 июля министерство обороны Армении сообщило о гибели двух офицеров во время боевых действий на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян, говорится на сайте военного ведомства.

Столкновения на границе начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало о захвате опорного пункта противника. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. Азербайджан сообщал о гибели четырех военных.

14 июля в Баку заявили еще о семи своих погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов.

Армения до сих пор не признавала потерь в рядах вооруженных сил.