Посла Украины вызвали в МИД Армении из-за заявления о конфликте с Азербайджаном

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян проинформировал посла Украины Ивана Кулебу о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщили в МИД Армении.

Посла Украины Ивана Кулебу пригласили в министерство иностранных дел Армении в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Заместитель министра иностранных дел [Армении] Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе", – говорится в заявлении.

Кочарян рассказал послу Украины о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Проинформировал о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, сложившейся в результате результат агрессивных действий Азербайджана", – сообщили в пресс-службе.

Накануне в пресс-службе МИД Украины сообщили, что призывают стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН №822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении ведомства.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Очередные столкновения на границе произошли 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт. Азербайджан сообщал о гибели четырех военных.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что ночью азербайджанская армия нанесла удар по опорному пункту противника, используя артиллерию, минометы и танки. В сообщении сказано, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и "живую силу". В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.