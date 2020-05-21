Азербайджан прислал в Украину 23 тонны гумпомощи для борьбы с COVID-19

В Борисполе приземлился самолет, которым из Азербайджана были доставлены медицинские маски, защитные комбинезоны, бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

В аэропорт Борисполь прибыл самолет с гуманитарной помощью из Баку (Азербайджан) для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В Офисе президента сообщили, что общий вес гуманитарного груза составляет 23 тонны. В частности, он включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи было достигнуто 26 марта в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировым пандемией коронавируса", – заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

В пресс-службе добавили, что по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Алиеву и его супруге традиционные украинские вышитые сорочки.