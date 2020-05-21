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Азербайджан прислал в Украину 23 тонны гумпомощи для борьбы с COVID-19

В Борисполе приземлился самолет, которым из Азербайджана были доставлены медицинские маски, защитные комбинезоны, бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

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Замглавы Офиса президента Украины Жовква поблагодарил за оказанную гумпомощь
Замглавы Офиса президента Украины Жовква поблагодарил за оказанную гумпомощь
Фото: president.gov.ua

В аэропорт Борисполь прибыл самолет с гуманитарной помощью из Баку (Азербайджан) для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В Офисе президента сообщили, что общий вес гуманитарного груза составляет 23 тонны. В частности, он включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи было достигнуто 26 марта в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировым пандемией коронавируса", – заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

В пресс-службе добавили, что по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Алиеву и его супруге традиционные украинские вышитые сорочки.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5 млн, из них более 1,9 млн вылечились, а 329,1 тыс. умерли.

Теги: Украина, Борисполь, Азербайджан, помощь, гуманитарная помощь, Ильхам Алиев, Владимир Зеленский, Игорь Жовква
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