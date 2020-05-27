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ЕСПЧ признал Азербайджан виновной стороной в деле о героизации убийцы армянского офицера

В 2004 году в ходе учений НАТО в Венгрии офицер из Азербайджана Рамиль Сафаров отрубил голову коллеге из Армении Гургену Маргаряну. Его приговорили к пожизненному заключению, но вскоре Венгрия отправила заключенного на родину. Его помиловали и повысили в звании. Европейский суд по правам человека счел эти действия азербайджанского государства нарушением Конвенции по правам человека.

Сафаров, обезглавивший армянского офицера, стал героем на родине. ЕСПЧ считает это нарушением Конвенции по правам человека
Сафаров, обезглавивший армянского офицера, стал героем на родине. ЕСПЧ считает это нарушением Конвенции по правам человека
Фото: ЕРА

Власти Азербайджана нарушили положения двух статей Конвенции по правам человека, когда помиловали и фактически героизировали офицера Рамиля Сафарова, убившего армянского военнослужащего в ходе учений НАТО. К такому вердикту пришла коллегия судей Европейского суда по правам человека, говорится в сообщении на сайте суда.

Председательствовала в деле судья из Украины Анна Юдковская.

В 2004 году в тренировочном лагере НАТО в Венгрии Сафаров топором отрубил голову офицеру из Армении Гургену Маргаряну и попытался убить его соотечественника Айка Макучяна, но был схвачен венгерскими полицейскими. Суд признал азербайджанского военнослужащего виновным в убийстве на национальной почве и приговорил к пожизненному заключению. В 2012 году Венгрия отправила заключенного на родину для дальнейшего отбывания наказания. Однако сразу по прибытии Сафарова президент Ильхам Алиев помиловал его; ему выплатили повышенную зарплату и выдали квартиру.

Макучян и дядя погибшего Самвел Минасян обратились в ЕСПЧ с иском к Азербайджану и Венгрии.

Суд постановил, что Азербайджан нарушил процедурную часть ст. 2, а также ст. 14 конвенции, поскольку помилование и героизация убийцы обеспечили ему фактическую безнаказанность за совершенное преступление. Власти Баку "одобрили" и "поддержали" поведение Сафарова, сказано в вердикте.

Однако ЕСПЧ не согласился с требованием истцов признать ответственность Азербайджана за само преступление.

"Нападение произошло ночью, вне времени, отведенного на тренировки, нет сведений о том, что он совершил преступление по приказу своего начальства", – сказано в решении.

Таким образом, в действиях Азербайджана не содержится нарушения ст. 2 конвенции по сути, решила коллегия.

В действиях Венгрии, выдавшей убийцу, ЕСПЧ не нашел юридических нарушений.

Азербайджан обязан компенсировать судебные расходы истцов в размере £15 143.

Судья Юдковская в своем Facebook назвала дело одним из самых сложных, в которых ей приходилось участвовать.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2547397405589669&id=100009583042326

Теги: ЕСПЧ, убийство, Венгрия, права человека, Армения, Азербайджан, Анна Юдковская
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