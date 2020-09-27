Конфликт Армении и Азербайджана. В МАУ объявили об отмене рейсов в Ереван

Решение отменить рейсы в Ереван "Международные авиалинии Украины" связали с введением военного положения в Армении, у которой обострился вооруженный конфликт с Азербайджаном.

Решение по рейсам в Баку в МАУ намерены принять позже Фото: Fly UIA / Facebook

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет авиарейсы в столицу Армении Ереван из-за вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом МАУ проинформировала 27 сентября в Facebook.

"Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, центром управления рисками авиакомпании "Международные авиалинии Украины" принято решение о временной отмене рейсов в Ереван. Соответствующее решение было принято после анализа рисков... Необходимость осуществления мер обусловлена в том числе введением военного положения и мобилизации в Армении", – говорится в сообщении.

Глава МАУ Евгений Дыхне отметил, что ждет разъяснений о ситуации с полетами от "авиационных властей Украины", а также ожидает "официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией".

Ближайший рейс в Ереван МАУ должна была отправить 28 сентября в 20.10.

"Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации", – объяснили в авиакомпании.

Военное положение ввели сегодня и в Армении, и в Азербайджане.

Конфликт двух государств вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. МИД Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

В минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль шести сел в Нагорном Карабахе, в минобороны Армении это опровергают.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.