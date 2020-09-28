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Папа римский призвал Армению и Азербайджан к диалогу

Папа римский Франциск призвал помолиться за мир на Кавказе, где возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Франциск: Помолимся вместе за мир на Кавказе
Франциск: Помолимся вместе за мир на Кавказе
Фото: EPA

Папа римский Франциск во время воскресной проповеди 27 сентября призвал стороны конфликта на Кавказе, где возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, к диалогу. Об этом сообщает Vatican News.

"Поступили тревожные сообщения о столкновениях на территории Кавказа. Молюсь за мир на Кавказе и прошу стороны конфликта осуществить конкретные жесты доброй воли и братства, которые смогут привести к решению проблем не путем применения силы и оружия, но посредством диалога и переговоров. Помолимся вместе за мир на Кавказе", – сказал Франциск.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале "стремительного контрнаступления".

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях. Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.

До этого, 12 июля нынешнего года, в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу.

Теги: папа римский, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Франциск, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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