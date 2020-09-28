Эрдоган заявил, что Армения должна уйти из оккупированного ей Нагорного Карабаха

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что мир и спокойствие в Нагорном Карабахе восстановятся только после ухода оттуда Армении.

Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Об этом 28 сентября на симпозиуме, посвященном морскому праву и Восточному Средиземноморью, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает турецкий телеканал NTV.

Президент Турции подчеркнул, что его страна "и дальше будет поддерживать Азербайджан" в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

Эрдоган считает, что мир и спокойствие в регионе восстановятся только после ухода Армении из Нагорного Карабаха.

Глава турецкого государства отметил, что земли Нагорного Карабаха принадлежат Азербайджану.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля 2020 года в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу.

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. МИД Армении сообщил об обстреле населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале "стремительного контрнаступления".

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях. Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.