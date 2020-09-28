Канада предложила стать посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном

Канада призвала Армению и Азербайджан к быстрому восстановлению переговоров под эгидой ОБСЕ для урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Обеспокоен насилием на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению режима прекращения огня, защите гражданского населения и возврату к переговорам под эгидой ОБСЕ", – написал он.
Le est préoccupé par la violence à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au respect du cessez-le-feu & à la protection des civils.— François-Philippe Champagne (FPC) * (@FP_Champagne) September 27, 2020
demande un retour aux négociations sous les auspices de @OSCE.https://t.co/t6UGdGWuXF
"Поговорил с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном о нападении вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта Нагорного Карабаха и о текущей ситуации. Я предложил помощь в применении механизма снижения напряженности в дополнение к переговорам под эгидой ОБСЕ", – сказал Шампань.
J'ai parlé à mon collègue arménien @ZMnatsakanyan au sujet des attaques dans la zone de conflit du Haut-Karabakh & de la situation en cours. J’ai offert notre aide pour explorer les mécanismes permettant de désamorcer les tensions en plus des négociations sous l’égide de @OSCE.— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) September 27, 2020
В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.
Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале "стремительного контрнаступления".
Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях. Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.
В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.
До этого, 12 июля нынешнего года, в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу.