Канада предложила стать посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном

Канада призвала Армению и Азербайджан к быстрому восстановлению переговоров под эгидой ОБСЕ для урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Обеспокоен насилием на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению режима прекращения огня, защите гражданского населения и возврату к переговорам под эгидой ОБСЕ", – написал он.

Le est préoccupé par la violence à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au respect du cessez-le-feu & à la protection des civils.



demande un retour aux négociations sous les auspices de @OSCE.https://t.co/t6UGdGWuXF — François-Philippe Champagne (FPC) * (@FP_Champagne) September 27, 2020

"Поговорил с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном о нападении вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта Нагорного Карабаха и о текущей ситуации. Я предложил помощь в применении механизма снижения напряженности в дополнение к переговорам под эгидой ОБСЕ", – сказал Шампань.