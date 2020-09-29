Конфликт в Нагорном Карабахе. Пашинян призвал Меркель "обуздать" позицию Турции

В телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил не допустить участия Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Вечером 28 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, где продолжается вооруженное противостояние.

Об этом "Арменпресс" сообщили в пресс-службе главы армянского правительства.

Пашинян назвал бои в районе Нагорного Карабаха проявлением агрессии Азербайджана и отметил, что "Турция после июльских событий проявляет беспрецедентную активность в регионе".

"Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную и деструктивную позицию Турции и исключить ее вовлеченность в регион", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы премьера, Меркель выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнула, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Предыдущее обострение в регионе было в июле. 12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время минобороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.