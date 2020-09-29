Пашинян обвинил Турцию в намерениях ввести войска в Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что турецкие военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами руководят военными действиями.

Пашинян: Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт Фото: EPA

Турецкие власти ищут повод привести свои войска в азербайджанский город Нахичевань. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. Они, по нашей информации, ищут повод, чтобы привести свои войска в Нахичевань, это анклав азербайджанский, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном, хотя у нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии", – заявил он.

Кроме того, по словам Пашиняна, турецкие военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами руководят военными действиями.

28 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что его страна "и дальше будет поддерживать Азербайджан" в конфликте в Нагорном Карабахе.

Заявление Эрдогана связано с возобновившимися военными действиями в Нагорном Карабахе. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

29 сентября в минобороны Армении сообщили, что Турция сбила самолет военно-воздушных сил Армении Су-25.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.