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Турция сбила армянский штурмовик Су-25, пилот погиб – минобороны Армении

29 сентября в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном был сбит штурмовик Су-25 армянских военно-воздушных сил. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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27 сентября началось масштабное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха
27 сентября началось масштабное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха
Фото: ЕРА

Самолет военно-воздушных сил Армении Су-25 был сбит турецким истребителем F-16. Об этом 29 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По ее информации, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа в 10:30.

"В этот период собственная авиация [Армении] выполняла задачи боевого обеспечения частей противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Армения. Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турецкой Республики при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боев в воздушном пространстве Армении нанес удар по штурмовику ВВС РА Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб", – написала она.

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3283559811680156

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Очередные масштабные боевые начались в Нагорном Карабахе 27 сентября действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

28 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что его страна "и дальше будет поддерживать Азербайджан" в конфликте в Нагорном Карабахе.

Теги: Турция, авиация, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Минобороны, конфликт
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