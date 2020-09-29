Турция сбила армянский штурмовик Су-25, пилот погиб – минобороны Армении

29 сентября в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном был сбит штурмовик Су-25 армянских военно-воздушных сил. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Самолет военно-воздушных сил Армении Су-25 был сбит турецким истребителем F-16. Об этом 29 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По ее информации, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа в 10:30.

"В этот период собственная авиация [Армении] выполняла задачи боевого обеспечения частей противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Армения. Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турецкой Республики при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боев в воздушном пространстве Армении нанес удар по штурмовику ВВС РА Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб", – написала она.