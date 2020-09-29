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Столтенберг призвал Грузию использовать "все возможности" для сближения с НАТО и готовиться к членству

Грузия добилась хороших успехов в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии, ее партнерство с НАТО делает "всех нас" более защищенными, подчеркнул генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

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Столтенберг встретился с Гахарией
Столтенберг встретился с Гахарией
Фото: nato.int

Грузия должна использовать все возможности для сближения с Североатлантическим альянсом, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в Брюсселе. 

НАТО приветствует прогресс, которого Грузия добивается в области реформ, сказал он на онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Мы все можем гордиться тем, что мы делаем вместе, и вы можете гордиться вашим вкладом в нашу общую безопасность и вкладом в наши миссии и операции", – отметил он, говоря об участии Грузии в составе учебной миссии НАТО в Афганистане.

Партнерство НАТО с Грузией делает "всех нас" более защищенными, подчеркнул Столтенберг. 

"Ваша страна уже добилась хороших успехов в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии. И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что в следующем месяце выборы в Грузии будут соответствовать самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии и для НАТО", – добавил он. 

Столтенберг сказал, что Грузия и НАТО ранее в 2020 году договорились еще больше укрепить партнерство. 

"Эта [договоренность] включает обмен большим количеством данных радиолокационных станций воздушного движения, совместную работу над устранением гибридных угроз, а также проведение совместных учений в Черноморском регионе. НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию прекратить признание регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы", – сказал он.

В Twitter Столтенберг отметил, что Грузия – один из наиболее важных партнеров НАТО и опубликовал фото встречи с Гахарией. 

В декабре 2019 года Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано. 

Теги: Россия, Грузия, Афганистан, Брюссель, Абхазия, Йенс Столтенберг, Георгий Гахария
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