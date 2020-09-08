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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Разговор с Зеленским, отношения с Богданом и Ермаком, мэрство Ясько, таможня. Интервью Бацман с Саакашвили. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили. Программу записали сегодня. Во время беседы Саакашвили говорил об избирательной кампании в Грузии и планах вернуться на родину, о работе в Национальном совете реформ и своих достижениях, об отношениях с бывшим и нынешним руководителями Офиса президента Андреем Богданом и Андреем Ермаком, о скандальной фотографии с Богданом и народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько, а также прокомментировал слухи об ухудшении отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. 

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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