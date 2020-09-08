"После фото с Богданом Ермак мне не звонил. У нас достаточно уважения друг к другу, чтобы не ревновать". Где и когда смотреть интервью Бацман с Саакашвили

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим президентом Грузии, председателем украинского Исполнительного комитета реформ Михаилом Саакашвили выйдет сегодня в 19.00 на YouTube-канале журналистки.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, сообщила "ГОРДОН" журналистка.

Программу записали сегодня. Трансляция начнется в 19.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время беседы Саакашвили говорил об избирательной кампании в Грузии и планах вернуться на родину, о работе в Национальном совете реформ и своих достижениях, об отношениях с бывшим и нынешним руководителями Офиса президента Андреем Богданом и Андреем Ермаком, о скандальной фотографии с Богданом и народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько, а также прокомментировал слухи об ухудшении отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саакашвили рассказал, что из Офиса президента ему не звонили по поводу фотографии с Богданом и Ясько.

"Нет, [мне не звонили из Офиса президента]. У нас вообще другие отношения. Мы друг друга уважаем. С кем я буду сидеть за столом и обсуждать... Не знаю, может, это чье-то дело? Дело в том, что я строю свои отношения с людьми. Я не дружу с креслом, я дружу с людьми. Если человека с какой-то должности попросили, это не означает, что я прекращаю с ним отношения", – сказал Саакашвили.

Политик рассказал, что у него были дружеские отношения с Богданом еще тогда, когда он руководил Офисом президента, они продолжаются до сих пор.

При этом Саакашвили не смог вспомнить, кому принадлежит идея опубликовать фото.

"Я не придаю этому особого значения. Опубликовали – так опубликовали. Опубликовали, забыли, пошли дальше. Мы же не живем в какой-то советской системе, где на партком вызывали, а потом этим занимался КГБ. Мы живем в свободной стране", – сказал Саакашвили.

Журналистка уточнила, звонил ли ему после публикации фото Ермак, у которого с Богданом "специфические отношения".

"Нет! [После фото с Богданом Ермак мне не звонил]. Мы же давно друг друга знаем... Я думаю, что у нас достаточно уважения друг к другу, чтобы не ревновать", – отметил экс-президент Грузии.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.