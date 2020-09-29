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Вместо 3,5 года колонии – 13 лет. Российскому историку Дмитриеву ужесточили приговор

Верховный суд Карелии пересмотрел приговор историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Он должен был выйти на свободу в ноябре.

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Апелляцию в Верховный суд Карелии подали прокуратура и адвокат приемной дочери Дмитриева
Апелляцию в Верховный суд Карелии подали прокуратура и адвокат приемной дочери Дмитриева
Фото: vs.kar.sudrf.ru

29 сентября Верховный суд Карелии вынес новый приговор по делу историка и правозащитника Юрия Дмитриева, который признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Приговор первой инстанции отменен. Верховный суд постановил, что Дмитриев должен провести 13 лет в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на полтора года. В срок наказания зачтено время его содержания под стражей.

Кроме того, уголовное дело в отношении Дмитриева за развратные действия и фотосъемку несовершеннолетнего ребенка в целях изготовления порнографических материалов, а также за незаконное хранение основной части огнестрельного оружия без соответствующего разрешения направлено на новое судебное разбирательство в Петрозаводский городской суд, его должен слушать иной состав суда со стадии судебного разбирательства. По этим статьям историк был оправдан.

Апелляционный приговор может быть обжалован.

Как пишет "Медиазона", апелляции подали защита, гособвинение и адвокат потерпевшей девочки. Процесс проходил в закрытом режиме.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев на суде не присутствовал, в заседании участвовал адвокат по назначению, сообщило общество "Мемориал".

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал приемную дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, Дмитриева задержали снова. В июле 2018-го Следком РФ предъявил ему обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью, выразившемся в прикосновениях к ее половым органам. Дмитриев объяснял, что несколько раз прикасался к промежности девочки, страдавшей энурезом, чтобы проверить сухость белья, писала "Новая газета".

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 года колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, правозащитник должен был выйти на свободу в ноябре.

Дмитриев известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники правозащитника считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

Теги: Россия, порнография, правозащитники, приговор, Карелия, апелляция, педофилия, Юрий Дмитриев, колония
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