Евросоюз призвал российские власти немедленно освободить историка Дмитриева

В Евросоюзе считают, что обвинения, выдвинутые против российского историка Юрия Дмитриева, были продиктованы его правозащитной деятельностью, а также исследованиями политических репрессий в советский период.

Европейский союз призвал власти РФ немедленно освободить российского историка и правозащитника Юрия Дмитриева. Об этом 24 июля говорится на портале внешнеполитической структуры ЕС.

В Евросоюзе считают, что обвинения, выдвинутые против Дмитриева, были продиктованы его правозащитной деятельностью, а также исследованиями политических репрессий в советский период.

"Этот приговор может еще больше сократить пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимой мысли в стране", – предостерегают в ЕС.

Также в Евросоюзе подчеркнули, что российским властям стоит учесть возраст Дмитриева (64 года), состояние его здоровья и условия, сложившиеся в связи с пандемией коронавируса.

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал приемную дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, Дмитриева задержали снова. В июле 2018-го Следком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью, выразившемся в прикосновениях к ее половым органам. Дмитриев объяснял, что несколько раз прикасался к промежности девочки, страдавшей энурезом, чтобы проверить сухость белья, писала "Новая газета".

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 года колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, правозащитник должен выйти на свободу в ноябре текущего года.

Дмитриев известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники правозащитника считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.