В России гособвинение запросило 15 лет тюрьмы для правозащитника Дмитриева

Об этом сообщил "Интерфаксу" 7 июля адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.
14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. 27 июня Дмитриева задержали снова. Следственный комитет России открыл новое уголовное дело в отношении правозащитника – по статье о насильственных действиях сексуального характера. 28 июня его арестовали. В июле Следком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Дмитриев известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.
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