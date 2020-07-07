В России гособвинение запросило 15 лет тюрьмы для правозащитника Дмитриева

Государственный обвинитель просит приговорить главу карельского отделения "Мемориал", правозащитника Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Об этом сообщил "Интерфаксу" 7 июля адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.

14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. 27 июня Дмитриева задержали снова. Следственный комитет России открыл новое уголовное дело в отношении правозащитника – по статье о насильственных действиях сексуального характера. 28 июня его арестовали. В июле Следком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Дмитриев известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.