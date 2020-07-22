Российского правозащитника Дмитриева приговорили к 3,5 года тюрьмы за педофилию, обвинение просило 15

Историк и правозащитник из Карелии Юрий Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Он говорил, что проверял, не описалась ли девочка, страдавшая ночным энурезом. Остальные обвинения суд отверг.

22 июля Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу в отношении руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, сообщает сайт суда.

Историк и правозащитник признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери и осужден на 3,5 года колонии.

Суд также постановил признать Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях "в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений".

Прокуратура требовала для ученого 15 лет колонии.

Как пишет "Медиазона", участники группы поддержки, собравшиеся возле суда, приветствовали слова адвоката о приговоре аплодисментами.

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал приемную дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, Дмитриева задержали снова. В июле 2018-го Следком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью, выразившемся в прикосновениях к ее половым органам. Дмитриев объяснял, что несколько раз прикасался к промежности девочки, страдавшей энурезом, чтобы проверить сухость белья, писала "Новая газета".

Дмитриев известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники правозащитника считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.