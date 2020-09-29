Армения и Азербайджан отказались от мирных переговоров

Баку и Ереван не готовы к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе на мирных переговорах. Об этом 29 сентября заявили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире российского телеканала "Россия 24".
Алиев подчеркнул, что Азербайджан только отвечает на агрессию, и обвинил Армению в том, что она использует карабахский конфликт для отвлечения своего населения от внутренних проблем.
"Президент Армении говорит, что Карабах – это территория Армении... Переговоров с Арменией с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может", – заявил он.
Пашинян призвал мировую общественность осудить действия Азербайджана и поддерживающей его Турции. Он назвал мирные переговоры невозможными до тех пор, пока на территории Нагорного Карабаха идут военные действия.
При этом обе стороны конфликта объявили себя приверженцами мирных переговоров и обвинили друг друга в нежелании идти на них.
27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.
Предыдущее обострение в регионе было в июле. 12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время минобороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.
В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.
Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.