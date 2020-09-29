Армения и Азербайджан отказались от мирных переговоров

Азербайджан и Армения объявили себя приверженцами мирных переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но при этом обвинили друг друга в нежелании идти на них.

Баку и Ереван не готовы к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе на мирных переговорах. Об этом 29 сентября заявили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире российского телеканала "Россия 24".

Алиев подчеркнул, что Азербайджан только отвечает на агрессию, и обвинил Армению в том, что она использует карабахский конфликт для отвлечения своего населения от внутренних проблем.

"Президент Армении говорит, что Карабах – это территория Армении... Переговоров с Арменией с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может", – заявил он.

Пашинян призвал мировую общественность осудить действия Азербайджана и поддерживающей его Турции. Он назвал мирные переговоры невозможными до тех пор, пока на территории Нагорного Карабаха идут военные действия.

При этом обе стороны конфликта объявили себя приверженцами мирных переговоров и обвинили друг друга в нежелании идти на них.