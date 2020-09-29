Фокин: Подтверждений тому, что идет война между Россией и Украиной, не вижу

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин прибыл на заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Отвечая на вопрос о том, воюют ли Россия и Украина, он подчеркнул, что не является политиком и ему сложно сформулировать мнение.

Бывший премьер-министр Украины, заместитель руководителя делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин не уверен, воюют ли Украина и Россия. Об этом он сказал 29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, которое транслируется в Facebook главы комитета Романа Лозинского ("Голос").

"Подтверждений тому, что идет война между Российской Федерацией и Украиной, я не вижу", – заявил Фокин в ответ на вопрос нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Гурина.

Он подчеркнул, что не является политиком и ему сложно сформулировать позицию по этой теме.

Фокин также назвал Россию "контрагентом", с которым у Украины есть разногласия.

В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что, "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Экс-премьера пригласили на заседание профильного комитета Рады на 15 сентября, однако в срок оно не состоялось.