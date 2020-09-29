"Это не новый курс Украины". В "Слуге народа" отреагировали на заявления Фокина

Россия – агрессор, начавший войну в Украине, захватив Крым, а затем и часть Донбасса. Об этом сказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя заявление первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольда Фокина о том, что у него нет доказательств участия России в конфликте на востоке страны.
"Да, меня тоже удивляют заявления Витольда Фокина. Нет, это не новый курс Украины, а его частное мнение. Официальная позиция государства не изменилась: Россия – агрессор, который начал эту войну, захватив Крым, а затем и часть Донбасса. Удивительно, что господин Фокин, представляя государство, не высказывает четко эту позицию", – написала она на своей странице в Facebook.
По ее словам, на переговорах ТКГ личное мнение Фокина ни разу не получило какого-то особого выражения.
"Он всегда работал вместе со всей делегацией, насколько это было нужно, и в пределах тех задач, которые выполняет наша делегация согласно интересам Украины. Руководителями делегации являются [экс-президент Украины] Леонид Кравчук и [вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий] Алексей Резников, а их позиции общеизвестны и соответствуют официальной позиции государства", – уточнила она.
В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ.
В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.
Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.
После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".
29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия.
После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", а замминистра Антон Геращенко потребовал немедленно уволить Фокина из ТКГ.