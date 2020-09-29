"Это не новый курс Украины". В "Слуге народа" отреагировали на заявления Фокина

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что ее удивляют заявления первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина о том, что у него нет доказательств участия России в конфликте на востоке страны.

Россия – агрессор, начавший войну в Украине, захватив Крым, а затем и часть Донбасса. Об этом сказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя заявление первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольда Фокина о том, что у него нет доказательств участия России в конфликте на востоке страны.

"Да, меня тоже удивляют заявления Витольда Фокина. Нет, это не новый курс Украины, а его частное мнение. Официальная позиция государства не изменилась: Россия – агрессор, который начал эту войну, захватив Крым, а затем и часть Донбасса. Удивительно, что господин Фокин, представляя государство, не высказывает четко эту позицию", – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, на переговорах ТКГ личное мнение Фокина ни разу не получило какого-то особого выражения.

"Он всегда работал вместе со всей делегацией, насколько это было нужно, и в пределах тех задач, которые выполняет наша делегация согласно интересам Украины. Руководителями делегации являются [экс-президент Украины] Леонид Кравчук и [вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий] Алексей Резников, а их позиции общеизвестны и соответствуют официальной позиции государства", – уточнила она.