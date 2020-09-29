Геращенко потребовал немедленно уволить Фокина из ТКГ

29 сентября замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольд Фокин на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заявил о том, что не видит подтверждений тому, что между Россией и Украиной идет война.
На это заявление отреагировал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Витольд Фокин сегодня: "Никакого подтверждения того, что на Донбассе идет война между России и Украиной, я пока не вижу". Увольнение из минской контактной группы немедленно!" – написал он на своей странице в Facebook.
В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ.
В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.
Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.
После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".
29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия.
После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом".