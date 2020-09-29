Геращенко потребовал немедленно уволить Фокина из ТКГ

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не видит подтверждений тому, что между Россией и Украиной идет война.

29 сентября замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольд Фокин на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заявил о том, что не видит подтверждений тому, что между Россией и Украиной идет война.

На это заявление отреагировал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Витольд Фокин сегодня: "Никакого подтверждения того, что на Донбассе идет война между России и Украиной, я пока не вижу". Увольнение из минской контактной группы немедленно!" – написал он на своей странице в Facebook.

В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".