Фокин: Я не был и не буду врагом России

По словам замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольда Фокина, он не российский агент, но и не враг РФ и любых других государств. Он добавил, что войну на Донбассе против украинских войск ведут "наемники из 30 стран".

Фокин: Если кому-то приспичит назвать меня российским агентом, это будет ложь Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не является врагом России. Это высказывание прозвучало в ходе его дискуссии с членами комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Заседание транслировал в Facebook и.о. главы комитета Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Я никогда не был и не буду врагом России. Как не буду врагом Израиля, Польши, Венгрии и других стран. Я был, есть и остаюсь до смерти преданным гражданским чиновником и гражданином Украины. Интересы Украины для меня были и остаются превыше всего. Поэтому если кому-то приспичит назвать меня российским агентом, прошу учитывать, что это будет очередная ложь", – сказал Фокин.

По его словам, против украинских Вооруженных сил на Донбассе воюют "боевики и наемники из 30 стран".

Фокин также сказал сегодня, что не видит подтверждений войны между Россией и Украиной.

В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что, "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Экс-премьера пригласили на заседание профильного комитета Рады для пояснения позиции.