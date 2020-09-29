Фокин заявил, что новое постановление Рады о местных выборах облегчит переговоры с россиянами в ТКГ

По словам замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, необходимо назначить дату выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей, где голосование не состоится решением ЦИК.

Верховная Рада должна принять постановление о новой дате выборов в местные органы власти подконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, где голосование не состоится 25 октября; это упростит ход переговоров в Минске, считает заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин.

Такое заявление он сделал 29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, которое транслировалось в Facebook и.о. главы комитета Романа Лозинского (фракция "Голос").

Фокин утверждает, что жителей 18 районов лишили конституционного права избрать своих представителей.

"Скажите, уважаемые народные депутаты, что сейчас мешает вынести проект постановления и проголосовать за назначение выборов в этих районах на 18-е или 28 марта? Конкретно показать? Если бы это было сделано, то контактной группе было бы намного легче спорить с российской делегацией", – сказал Фокин.

После дискуссии с нардепами он поправился, отметив, что речь идет о выборах в 18 отдельных территориальных общинах.

9 августа Центральная избирательная комиссия Украины определила перечень из 18 территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых 25 октября невозможно провести местные выборы.

Верховная Рада 15 июля приняла постановление о местных выборах, в котором сказано, что голосование на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоится из-за невозможности его организации. Депутаты отметили, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Избирательный процесс начался 5 сентября.

19 августа глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия на минских переговорах поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.