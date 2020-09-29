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"Кинозвездой стал". Фокин прибыл на заседание комитета парламента по вопросам госвласти

По словам первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, он не ожидал, что его встретят журналисты у здания, где проходит заседание комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Он туда приехал разъяснить нардепам свою позицию по Донбассу.

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Фокин не стал отвечать на вопросы СМИ
Фокин не стал отвечать на вопросы СМИ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин 29 сентября прибыл на заседание комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, сообщает "Интерфакс-Украина". 

У здания комитета Фокина ждали журналисты, но тот не стал отвечать на их вопросы. 

"Кинозвездой стал… Не ожидал", – сказал Фокин. 

Журналистов не пустили на заседание, стрим оттуда в Facebook ведет нардеп от "Голоса" Роман Лозинский. 

https://www.facebook.com/lozynskyi.roman/videos/3166862530093114/

Нардепы хотели заслушать пояснения Фокина по поводу его слов о Донбассе 15 сентября, тогда он не пришел на заседание комитета, сославшись на занятость. Поводом для приглашения Фокина на комитет стали его заявления относительно статуса Донбасса и амнистии боевиков. 

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин сказал, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Теги: амнистия, Донбасс, Витольд Фокин, народные депутаты, боевики, комитет, война в Украине, Роман Лозинский
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