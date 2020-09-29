60,3% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия – опрос

За полтора года число украинцев, считающих Россию инициатором войны на Донбассе, выросло почти на 12 процентных пунктов. Об этом свидетельствует совместный опрос Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Социологическое исследование, проведенное в августе Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, свидетельствует, что 60,3% граждан Украины считают, что войну на Донбассе начала Россия.

Результаты опроса опубликованы 29 сентября на сайте фонда.

Вариант "первыми войну начали украинское правительство и олигархи" выбрали 21,3% респондентов.

Не согласны с обоими вариантами ответа или не могут сказать 18,4% опрошенных.

По сравнению с опросом, проведенным на подобную тему в феврале 2019 года, число украинцев, считающих Россию виновником войны на востоке Украины, увеличилось на 12 процентных пунктов, с 48,5%.

Выросло за полтора года и число украинцев, считающих, что войну на Донбассе начали украинское правительство и олигархи, – с 16,6 до 21,3%.

Инфографика: dif.org.ua

Исследование проводилось с 14-го по 19 августа методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.