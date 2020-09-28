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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушали режим тишины 27 сентября – штаб ООС

В результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе 27 сентября украинские военные не пострадали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Со стороны украинских военных потерь за прошлые сутки нет
Со стороны украинских военных потерь за прошлые сутки нет
Фото: EPA

Вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне операциии Объединенных сил на Донбассе 27 сентября. Об этом 28 сентября сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку от Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Орехово", – говорится в сообщении.

Украинские военные в результате обстрелов не пострадали.

С начала суток 28 сентября нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, обстрелы, война в Украине
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