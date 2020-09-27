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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ зафиксировала боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о присутствии наемников РФ с повязками с надписью "СЦКК" (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе) в районе разведения сил – у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

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ОБСЕ: В четырех местах вблизи участка разведения команды мониторинговой миссии отметили спокойную ситуацию
ОБСЕ: В четырех местах вблизи участка разведения команды мониторинговой миссии отметили спокойную ситуацию
Фото: depositphotos.com

В пределах участка разведения сил в районе подконтрольной правительству Украины Станицы Луганской наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ видели двух членов вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе). Об этом сказано в отчете ОБСЕ от 26 сентября.

Вблизи блокпоста вооруженных формирований южнее участка разведения в районе подконтрольного Киеву Золотого миссия видела шестерых членов  вооруженных формирований. Трое из них зашли вглубь участка разведения примерно на 350 м к северу от ее южного края и вернулись обратно, отметили в мониторинговой миссии.

"Ориентировочно в 100 м к югу от южного края участка разведения патруль миссии видел 42 работников, которые с помощью тяжелой строительной техники осуществляли работы вдоль автодороги Т-1316, в частности засыпали гравий и проводили выравнивание поверхности, а также вели работы для установки пластмассовых труб", – сообщили в ОБСЕ.

За пределами участка разведения в районе Петровского на не подконтрольной Украине территории камеры СММ зафиксировали мужчину "очевидно вооруженного" в одежде военного типа, который шел в направлении Петровского.

В четырех местах вблизи участка разведения команды мониторинговой миссии отметили спокойную ситуацию.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В сентябре 2014 года на Донбассе был создан Совместный центр по контролю и координацииВ его состав входили украинские и российские военные. Они занимались мониторингом и координацией прекращения огня, а также организацией буферной зоны. База СЦКК располагается в Соледаре Донецкой области.

18 декабря 2017 года в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отзывает своих офицеров из СЦКК. В ведомстве отметили, что новый порядок въезда в Украину российских граждан, который вступил в силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны были заблаговременно сообщать о поездке, "неприемлем" для офицеров, входящих в состав совместного центра.

В украинском МИД расценили такое решение России как провокацию и стремление снять с себя ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины.

27 июля 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал СЦКК "работающим механизмом" и выразил мнение, что возвращение российских офицеров позволит двигаться к достижению постоянного режима тишины и деэскалации на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, боевики, Станица Луганская, Петровское, Золотое, СЦКК, война в Украине
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