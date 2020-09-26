Ермак заявил, что ТКГ должна собираться каждую неделю

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил участникам трехсторонней контактной группы встречаться чаще, чтобы ускорить переговорный процесс.

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе должны чаще проводить заседания. Об этом на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое 26 сентября прошло на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Ермака, это необходимо с целью ускорения переговорного процесса и быстрой имплементации договоренностей лидеров "Нормандской четверки".

"Я хотел бы попросить представителей трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", – отметил глава ОПУ.

Он добавил, что было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещали линию разграничения и общались с военными и жителями Донбасса.

Участники совещания, в котором приняли участие представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, констатировали, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, который длится 62-й день, является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе, пишет президентская пресс-служба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.