ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак заявил, что ТКГ должна собираться каждую неделю

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил участникам трехсторонней контактной группы встречаться чаще, чтобы ускорить переговорный процесс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Донецкой области прошло совещание по вопросам работы ТКГ
В Донецкой области прошло совещание по вопросам работы ТКГ
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе должны чаще проводить заседания. Об этом на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое 26 сентября прошло на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Ермака, это необходимо с целью ускорения переговорного процесса и быстрой имплементации договоренностей лидеров "Нормандской четверки".

"Я хотел бы попросить представителей трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", – отметил глава ОПУ.

Он добавил, что было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещали линию разграничения и общались с военными и жителями Донбасса.

Участники совещания, в котором приняли участие представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, констатировали, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, который длится 62-й день, является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе, пишет президентская пресс-служба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Украина, ОБСЕ, переговоры, перемирие, Майорск, нормандский формат, Владимир Зеленский, война на Донбассе, Андрей Ермак, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Международная премьера "Мы есть. Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
Международная премьера "Мы есть. Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
"Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
"Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS