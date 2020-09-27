Трое украинских военных получили ранения в результате взрыва на Донбассе – штаб ООС

Украинские военные в результате взрыва в районе Орехово Луганской области получили осколочные ранения и были госпитализированы, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

26 сентября и с начала текущих суток пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, информирует штаб операции Объединенных сил в Facebook.

26 сентября в районе Новолуганского Донецкой области вооруженные формирования РФ вели огонь по украинским позициям из станкового автоматического гранатомета, возле Верхнеторецкого Донецкой области – из стрелкового оружия.

"Вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета", – отметили в штабе.

С начала текущих суток боевики нарушили режим прекращения огня один раз – выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета зафиксировали неподалеку Опытного Донецкой области. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов боевиками нет, проинформировали в штабе.

В районе Орехово Луганской области во время передвижения в пределах взводного опорного пункта трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили осколочные ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.