Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

В течение 25 сентября боевики дважды открывали огонь в сторону позиций украинских военных под Авдеевкой Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В течение 25 сентября на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"На подавляющем большинстве участков наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы вблизи Авдеевки. На этом участке противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", – говорится в заявлении.

С начала текущих суток нарушений перемирия на Донбассе не фиксировалось, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.