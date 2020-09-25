Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки

25 сентября российские оккупанты на Донбассе применили подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки. Об этом 25 сентября сообщает штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупанты применили подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отметили в штабе, выстрелы в направлении позиций сил ООС были неприцельными, поэтому украинские военные не стали открывать ответный огонь.

Потерь в результате обстрела со стороны боевиков в рядах сил ООС нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.