Россия не пускает наблюдателей ООН в Крым и поддерживает агрессию на Донбассе – Джапарова

Кремль не допускает международные правозащитные организации в Крым и поставляет оружие на Донбасс, нарушая принципы ООН R2P (responsibility to protect – обязанность защищать). Об этом заявила 25 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на виртуальной встрече на полях 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.
"Российская оккупационная власть не пускает в Крыму международных правозащитных наблюдателей, в частности мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине. Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизни населения на оккупированных территориях находятся под угрозой", – отметила Джапарова.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.