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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия не пускает наблюдателей ООН в Крым и поддерживает агрессию на Донбассе – Джапарова

Российские оккупационные власти Крыма не пускают наблюдателей международных правозащитных организаций. Также Россия продолжает поставлять на Донбасс оружие и боеприпасы, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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В Крыму не работает мониторинговая миссия ООН по правам человека
В Крыму не работает мониторинговая миссия ООН по правам человека
Фото: depositphotos.com

Кремль не допускает международные правозащитные организации в Крым и поставляет оружие на Донбасс, нарушая принципы ООН R2P (responsibility to protect – обязанность защищать). Об этом заявила 25 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на виртуальной встрече на полях 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Российская оккупационная власть не пускает в Крыму международных правозащитных наблюдателей, в частности мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине. Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизни населения на оккупированных территориях находятся под угрозой", – отметила Джапарова.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/339272534189492/

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, оружие, ООН, права человека, Донбасс, агрессия, аннексия, боеприпасы, война на Донбассе, Эмине Джапарова
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