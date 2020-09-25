Россия не пускает наблюдателей ООН в Крым и поддерживает агрессию на Донбассе – Джапарова

Российские оккупационные власти Крыма не пускают наблюдателей международных правозащитных организаций. Также Россия продолжает поставлять на Донбасс оружие и боеприпасы, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Кремль не допускает международные правозащитные организации в Крым и поставляет оружие на Донбасс, нарушая принципы ООН R2P (responsibility to protect – обязанность защищать). Об этом заявила 25 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на виртуальной встрече на полях 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Российская оккупационная власть не пускает в Крыму международных правозащитных наблюдателей, в частности мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине. Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизни населения на оккупированных территориях находятся под угрозой", – отметила Джапарова.