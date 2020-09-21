Кориневич пояснил, зачем Россия стягивает войска в Крым

Россия перевезла в Крым большое количество новейшего вооружения. На полуострове также может находиться ядерное оружие, сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Аннексированный Россией Крым рассматривается с точки зрения военного плацдарма, поэтому РФ стягивает туда вооружение и войска. Такое мнение выразил в эфире канала "Украина 24" 20 сентября постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

"Во-первых, это делается перманентно (Кориневич имеет в виду переброску в оккупированный Крым своих войск и вооружение. – "ГОРДОН"), потому что крымчане не нужны России. Крым нужен лишь как военный плацдарм на территории Средиземноморского бассейна. Именно поэтому туда было перемещено чрезвычайно большое количество новейшего вооружения в места", – рассказал он.

Кориневич полагает, что в Крыму может храниться ядерное оружие.

"На военные учения "Кавказ-2020" в Крым стягивают российских военных из разных регионов России. То есть имеется угроза COVID-19", – подчеркнул он.

Вооруженные силы Российской Федерации сегодня начали командно-штабные учения "Кавказ-2020".

Военные учения "Кавказ" Россия проводила дважды – в 2012-м и 2016 годах. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что во время проведения учений "Кавказ-2020" Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Практически одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020" в Украине 19 сентября стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020" с участием подразделений вооруженных сил стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.