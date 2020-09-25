Украина не потянет войну на Донбассе и в Крыму одновременно – Кривонос

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что воевать одновременно за Донбасс и Крым страна не сможет из-за человеческого и материально-технического факторов.

Отвоевывать Крым одновременно с Донбассом Украина не сможет. Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос заявил 24 сентября в эфире телеканала "Дом".

"Мы четко понимаем, что решать проблему силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы. Это, во-первых, война на Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", – сказал он.

По словам замсекретаря СНБО, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор.

"Это в первую очередь – человеческие потери. Поэтому задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос относительно наращивания санкций против Российской Федерации и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос – или отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря", – объяснил Кривонос.

Он считает, что параллельно Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая "даст возможность при необходимости действовать силовыми методами".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.