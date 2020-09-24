Евросоюз утвердит санкции за Керченский мост в ближайшие недели – СМИ

Страны Европейского союза готовятся принять в ближайшие недели санкционный пакет за Керченский мост и кибератаку на Бундестаг, сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Европейский союз вскоре одобрит введение санкций против причастных к строительству Керченского моста, которые блокировал Кипр. Об этом написал в Twitter 24 сентября редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы, но, по крайней мере, есть некоторый прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", – написал он.

EU sanctions on #Belarus are still blocked but at least some progress as the sanctions on those responsible for the building of the #Kerchbridge & those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 will be green lighted in the coming weeks #Russia #Crimea #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 24, 2020

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. Санкционный пакет за Керченский мост и кибератаку на Бундестаг блокировал Кипр.

ЕС принял несколько санкционных пакетов против России за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины (ограничительные меры начали вводить в 2014 году). В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (именно по ним сегодня дипломаты приняли решение), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2021-го).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 года, он соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край России. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. 30 июня 2020 года Россия пустила через Крымский мост грузовые поезда.