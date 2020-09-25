За сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Боевики совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки, сообщил штаб операции Объединенных сил.

С начала суток 25 сентября нарушений на Донбассе не было Фото: EPA

За сутки 24 сентября оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 25 сентября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники ответный огонь не открывали", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой, потерь среди украинских военнослужащих за сутки не было.

С начала суток 25 сентября какие-либо нарушения не зафиксированы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.