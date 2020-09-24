Режим тишины на Донбассе хрупкий, но он обязательно должен продолжаться – Зеленский

Соблюдение действующего режима прекращения огня позволит предпринять следующие шаги на пути к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Возвращение мира в Украину – это главная моя задача как президента Украины Фото: president.gov.ua

Действующий режим тишины на Донбассе хрупкий, но он обязательно должен продолжаться. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге во время визита в Словакию, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Возвращение мира в Украину – это главная моя задача как президента Украины, над которой с начала каденции мы работаем в формате 24/7, и мы смогли достичь прогресса на этом пути по сравнению с предыдущими годами… Да, время от времени есть попытки сорвать это перемирие, но существующая тишина, пока хрупкая и не до конца стабильная, обязательно должна продолжаться, ведь она позволит предпринять следующие шаги на пути к мирному урегулированию", – считает Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в помощи иностранных партнеров, в том числе и Словакии, для достижения мира на Донбассе.

"Мы высоко ценим их усилия и их постоянную поддержку, в частности: солидарность в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание российской аннексии Крыма и поддержку санкционной политики в отношении РФ", – отметил президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.