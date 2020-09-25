В Алматы осудили казахстанца, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков

Во время судебного заседания мужчина не стал отрицать свою причастность к террористическим организациям на Донбассе.

Алмалинский районный суд Алматы осудил казахстанца, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков. Об этом 25 сентября сообщает казахстанское издание "Литер".

По данным, озвученным в суде, мужчина два года принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

"Судом установлено, что подсудимый в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества, умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" против находящихся в данном регионе Вооруженных сил Украины", – сообщили в суде.

Во время судебного заседания мужчина не стал отрицать свою причастность к террористическим организациям на Донбассе.

Суд признал его виновным по ст. 172 Уголовного кодекса Казахстана (участие в иностранных вооруженных конфликтах) и приговорил к трем годам лишения свободы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.