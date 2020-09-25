В Крыму и РФ незаконно удерживают 112 украинцев, в плену ОРДЛО – 235

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 25 сентября встретилась с политическим советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком и рассказала ему об украинцах, незаконно удерживаемых Россией и подконтрольными ей боевиками на Донбассе.

В местах лишения свободы в аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации незаконно удерживают 112 украинцев, 235 украинских граждан находятся в плену боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", подконтрольных России.

Об этом 25 сентября заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Рабочую неделю завершила ознакомительной встречей с политическим советником посольства США в Украине господином Дэвидом Геренбеком", – написала она.

Денисова проинформировала его о том, что на данный момент Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. Еще 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории России и временно оккупированного Крыма, 235 находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По словам омбудсмена, в Украине осуществляется системная работа по защите прав незаконно удерживаемых страной-агрессором украинцев и их скорейшему освобождению.

Денисова отдельно напомнила о деле нацгвардейца Виталия Маркива и обратилась к Геренбеку с просьбой о его всесторонней поддержке.